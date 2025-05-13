Практика судів
  1. В Україні

В Одесі судитимуть нападника, який поранив ножем військового заради смартфона та рюкзака

20:57, 13 травня 2025
Зловмисник вихопив у військового телефон, завдав йому ножових поранень і відібрав рюкзак із грошима та документами — тепер йому загрожує до 15 років в'язниці.
В Одесі судитимуть нападника, який поранив ножем військового заради смартфона та рюкзака
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі судитимуть 35-річного чоловіка, який скоїв розбійний напад на військовослужбовця. Про це повідомляє поліція регіону.

Обвинувальний акт відносно правопорушника вже в суді. За скоєне йому загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як відомо, подія сталася у грудні минулого року.

Зловмисник на Куликовому полі вихопив із рук 36-річного військового мобільний телефон і кинувся тікати. Намагаючись повернути гаджет, потерпілий побіг за незнайомцем і наздогнав його у сквері на Італійському бульварі. Утім, правопорушник вдарив чоловіка кілька разів ножем і відібрав у нього ще й рюкзак із грошима, паспортом та військовим квитком. Сума збитку склала майже 13 тисяч гривень.

Медики, яких викликали громадяни, госпіталізували потерпілого із проникаючим пораненням черевної порожнини та колото-різаними ранами шиї і руки. За висновком судово-медичної експертизи, частина тілесних ушкоджень відноситься до категорії тяжких.

Поліцейські затримали правопорушника, яким виявився приїжджий із чотирма судимостями за крадіжки та грабежі. В ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці розшукали частину викраденого майна, а також знаряддя злочину.

«Ми зібрали достатньо доказів і висунули фігуранту обвинувачення в нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, вчиненому в умовах воєнного стану, а також у незаконному заволодінні будь-яким способом паспортом та іншими важливими особистими документами. Ці злочини кваліфікуються за ч. 4 ст. 187 та ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за них – до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За нашим клопотанням суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою правопорушнику. Обвинувальний акт відносно нього ми вже скерували до суду», - розповіла слідча відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Марина Єрмоленко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

військові напад Одеса

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Британія хоче отримати більше впливу на долю заморожених російських активів на суму 200 мільярдів євро

Передача російських активів «спеціальній компанії», яка офіційно визнає інтереси Великої Британії, надасть Лондону більший контроль і потенційно посилить роль прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера як посередника між Європою та США.

ВККС тоне у позовах від учасників конкурсу до апеляційних судів – є претензії до якості перевірки практичних завдань

Вже подано кілька десятків позовів від кандидатів в адміністративні, господарські та загальні апеляційні суди.

У МОЗ пояснили, які категорії чоловіків 25-60 років з інвалідністю повинні пройти медогляд до 1 листопада 2025 року

Чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають ІІ або ІІІ групу інвалідності, так які мали пройти повторний огляд у 2022-2024 роках, але з різних обставин не пройшли його, повинні пройти оцінювання до 1 листопада 2025 року.

Володимир Зеленський пояснив, що його указ не забороняє йому вести перемовини з Путіним

Володимир Зеленський пояснив, що вести перемовини – це його конституційне повноваження, і згідно Конституції ніхто, крім нього, не може вести перемовини щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

Верховна Рада підтримала законопроект про врегулювання нагляду за законністю рішень місцевого самоврядування

Як зазначають ініціатори законопроекту, серед яких Давид Арахамія та Олександр Корнієнко, «після позбавлення прокуратури цієї функції утворився вакуум».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Зіновій Гавдик
    Зіновій Гавдик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Віктор Данилишин
    Віктор Данилишин
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Клопот
    Сергій Клопот
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Василь Ключкович
    Василь Ключкович
    заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Лапій
    Сергій Лапій
    суддя Київського окружного адміністративного суду