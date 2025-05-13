В Одесі судитимуть нападника, який поранив ножем військового заради смартфона та рюкзака

Зловмисник вихопив у військового телефон, завдав йому ножових поранень і відібрав рюкзак із грошима та документами — тепер йому загрожує до 15 років в'язниці.

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В Одесі судитимуть 35-річного чоловіка, який скоїв розбійний напад на військовослужбовця. Про це повідомляє поліція регіону.

Обвинувальний акт відносно правопорушника вже в суді. За скоєне йому загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як відомо, подія сталася у грудні минулого року.

Зловмисник на Куликовому полі вихопив із рук 36-річного військового мобільний телефон і кинувся тікати. Намагаючись повернути гаджет, потерпілий побіг за незнайомцем і наздогнав його у сквері на Італійському бульварі. Утім, правопорушник вдарив чоловіка кілька разів ножем і відібрав у нього ще й рюкзак із грошима, паспортом та військовим квитком. Сума збитку склала майже 13 тисяч гривень.

Медики, яких викликали громадяни, госпіталізували потерпілого із проникаючим пораненням черевної порожнини та колото-різаними ранами шиї і руки. За висновком судово-медичної експертизи, частина тілесних ушкоджень відноситься до категорії тяжких.

Поліцейські затримали правопорушника, яким виявився приїжджий із чотирма судимостями за крадіжки та грабежі. В ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці розшукали частину викраденого майна, а також знаряддя злочину.

«Ми зібрали достатньо доказів і висунули фігуранту обвинувачення в нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, вчиненому в умовах воєнного стану, а також у незаконному заволодінні будь-яким способом паспортом та іншими важливими особистими документами. Ці злочини кваліфікуються за ч. 4 ст. 187 та ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за них – до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За нашим клопотанням суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою правопорушнику. Обвинувальний акт відносно нього ми вже скерували до суду», - розповіла слідча відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Марина Єрмоленко.