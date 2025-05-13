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Кабмін унормував реєстрацію гуманітарного транспорту для ЗСУ

17:23, 13 травня 2025
Уряд врегулював документальне оформлення гуманітарного транспорту для ЗСУ.
Кабмін унормував реєстрацію гуманітарного транспорту для ЗСУ
Фото: hvylya.net
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Кабінет Міністрів України унормував питання державної реєстрації транспортних засобів, які були ввезені на митну територію країни як гуманітарна допомога до набрання чинності нової спрощеної процедури обліку. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабміну. Документ визначає умови, за яких можлива державна реєстрація таких транспортних засобів, а також перелік необхідних документів, які слід подати до сервісних центрів МВС.

Реєстрація стосується також тих транспортних засобів, які передаються військовослужбовцям як кінцевим набувачам. Це дозволить систематизувати облік і забезпечити належне документальне оформлення автівок, що потрапили в Україну до запровадження нового порядку оформлення гуманітарної допомоги.

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ЗСУ Кабінет Міністрів України авто транспорт

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