Кабмин унормировал регистрацию гуманитарного транспорта для ВСУ

Правительство урегулировало документальное оформление гуманитарного транспорта для ВСУ.

Фото: hvylya.net

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Кабинет Министров Украины унормировал вопрос государственной регистрации транспортных средств, которые были ввезены на таможенную территорию страны как гуманитарная помощь до вступления в силу новой упрощенной процедуры учета. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, соответствующее решение было принято во время заседания Кабмина. Документ определяет условия, при которых возможна государственная регистрация таких транспортных средств, а также перечень необходимых документов, которые следует подать в сервисные центры МВД.

Регистрация касается также тех транспортных средств, которые передаются военнослужащим как конечным приобретателям. Это позволит систематизировать учет и обеспечить надлежащее документальное оформление автомобилей, попавших в Украину до введения нового порядка оформления гуманитарной помощи.

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