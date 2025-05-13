Верховная Рада поддержала упрощение продажи и передачи в пользование земельных участков бывшим владельцам разрушенных объектов

Продажу и передачу в пользование земельных участков государственной, коммунальной собственности бывшим владельцам зданий, сооружений, которые были разрушены в результате боевых действий и находились на таких земельных участках, предлагается осуществлять без земельных торгов.

Фото: growhow.in.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 13 мая поддержала в первом чтении законопроект 13174 относительно защиты прав на землю владельцев объектов недвижимого имущества, разрушенных в результате боевых действий.

Вместе с тем, во время обсуждения отдельные депутаты отметили, что этот законопроект может привести к возникновению определенных «земельных схем». Поэтому к второму чтению профильный комитет пообещал его доработать.

Законопроектом предлагается:

установить, что продажа, передача в пользование земельных участков государственной, коммунальной собственности бывшим владельцам зданий, сооружений, разрушенных в результате боевых действий и расположенных на таких земельных участках, осуществляется без проведения земельных торгов;

разрешить в период действия военного положения бесплатную передачу земельных участков государственной, коммунальной собственности бывшим владельцам разрушенных объектов;

установить, что в период действия военного положения и в течение 5 лет с момента его прекращения или отмены передача в собственность, пользование земельных участков владельцам разрушенных объектов, установление, изменение их целевого назначения осуществляется без разработки градостроительной документации при условии, что целевое назначение земельного участка будет определено в соответствии с назначением объекта недвижимого имущества до его уничтожения.

Так, в Земельном кодексе предлагается установить, что не подлежат продаже, передаче в пользование на конкурентных основаниях (на земельных торгах) земельные участки государственной или коммунальной собственности в случае продажи, передачи в пользование земельных участков бывшим владельцам уничтоженного в результате обстоятельств, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, недвижимого имущества (зданий, сооружений), право собственности на которое, согласно данным Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, прекращено в связи с уничтожением имущества.

Установление целевого назначения земельного участка, который передается в собственность, пользование бывшим владельцам уничтоженного в результате обстоятельств, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, недвижимого имущества (зданий, сооружений), право собственности на которое, согласно данным Реестра вещных прав на недвижимое имущество, прекращено в связи с уничтожением имущества, может осуществляться без соблюдения правил соотношения между видом целевого назначения земельного участка и видом функционального назначения территории, определенным соответствующей градостроительной документацией, и без соблюдения требований части третьей статьи 24 Закона «О регулировании градостроительной деятельности», при условии, что целевое назначение земельного участка будет определено в соответствии с назначением объекта недвижимого имущества до его уничтожения.

Как отмечают авторы, сейчас согласно закону владельцам разрушенных объектов выплачивается компенсация.

Определено, что «право собственности получателя компенсации на уничтоженный объект недвижимого имущества прекращается в связи с его уничтожением. Государственная регистрация прекращения такого права осуществляется в соответствии с законом».

В то же время случаются ситуации, когда право собственности, пользования земельным участком, на котором расположено разрушенное здание, сооружение, не оформлено за получателем компенсации.

В статье 134 Земельного кодекса предусмотрено, что передача в пользование земельного участка государственной, коммунальной собственности, на котором расположен объект недвижимого имущества (здание, сооружение), находящийся в собственности физических или юридических лиц, осуществляется без проведения земельных торгов.

Переходные положения Земельного кодекса устанавливают, что запрещенная в период военного положения бесплатная передача в частную собственность земельных участков государственной, коммунальной собственности разрешается в случае бесплатной передачи земельных участков в частную собственность владельцам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений).

Таким образом, в случае государственной регистрации прекращения права собственности на разрушенное здание, сооружение, находящееся на земельном участке государственной, коммунальной собственности, который не передан в пользование владельцу этой разрушенной недвижимости, он фактически не сможет получить его ни в аренду, ни в собственность.

Также в связи с прекращением права собственности на разрушенный объект недвижимости утрачивается право на получение земельных участков без соблюдения требований, предусмотренных абзацем 1 части 3 статьи 20 Земельного кодекса.

В результате передаче в собственность, пользование земельного участка владельцу разрушенного объекта недвижимости должно предшествовать разработка или изменение градостроительной документации. Это не является справедливым по отношению к владельцам разрушенной недвижимости.

Учитывая изложенное, существует потребность во внесении изменений в Земельный кодекс, которыми целесообразно разрешить бесплатную передачу земельных участков государственной, коммунальной собственности и передачу их в пользование без проведения земельных торгов бывшим владельцам зданий, сооружений, разрушенных в результате боевых действий и расположенных на таких земельных участках.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.