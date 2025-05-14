В налоговой объяснили, как изменить группу ФЛП или перейти с упрощенной системы налогообложения на общую систему

Изменить группу плательщика единого налога можно 1 раз в квартал.

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Государственная налоговая служба в Киевской области объяснила, как изменить группу ФЛП или перейти с упрощенной системы налогообложения на общую систему.

Изменить группу плательщика единого налога можно 1 раз в квартал, но должны соблюдаться ограничения для выбранной группы (а именно: лимит доходов, количество работников, виды деятельности).

Перейти с общей системы на единый налог можно 1 раз в год.

Отказаться от единого налога (перейти на общую систему) можно 1 раз в год.

Если хотите изменить группу плательщика единого налога или перейти с упрощенной системы на общую — подайте заявление за 15 дней до начала квартала.

Заявление подается в контролирующий орган по месту регистрации ФЛП:

лично или по доверенности на бумаге;

онлайн через налоговый кабинет в меню «Ведение отчетности».

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