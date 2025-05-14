В налоговой объяснили, как изменить группу ФЛП или перейти с упрощенной системы налогообложения на общую систему

Государственная налоговая служба в Киевской области объяснила, как изменить группу ФЛП или перейти с упрощенной системы налогообложения на общую систему.
Изменить группу плательщика единого налога можно 1 раз в квартал, но должны соблюдаться ограничения для выбранной группы (а именно: лимит доходов, количество работников, виды деятельности).
Перейти с общей системы на единый налог можно 1 раз в год.
Отказаться от единого налога (перейти на общую систему) можно 1 раз в год.
Если хотите изменить группу плательщика единого налога или перейти с упрощенной системы на общую — подайте заявление за 15 дней до начала квартала.
Заявление подается в контролирующий орган по месту регистрации ФЛП:
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