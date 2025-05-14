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У податковій пояснили, як змінити групу ФОП або перейти зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему

08:48, 14 травня 2025
Змінити групу платника єдиного податку можна 1 раз на квартал.
У податковій пояснили, як змінити групу ФОП або перейти зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему
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Державна податкова служба у Київській області пояснила, як змінити групу ФОП або перейти зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему.

Змінити групу платника єдиного податку можна 1 раз на квартал, але мають бути дотримані обмеження для обраної групи (а саме: ліміт доходів, кількість працівників, види діяльності). 

Перейти з загальної системи на єдиний податок можна 1 раз на рік. 

Відмовитися від єдиного податку (перейти на загальну систему) можна 1 раз на рік. Якщо хочете змінити групу платника єдиного податку або спрощену систему на  загальну — подайте заяву за 15  днів до початку кварталу.

Заява подається до контролюючого органу за місцем реєстрації ФОП:

- особисто або за дорученням на папері;

- онлайн через податковий кабінет у меню «Ведення звітності». 

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податкова ФОП

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