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У США розкрили вбивство 1977 року за відбитками пальців на пачці цигарок

17:05, 13 травня 2025
Оновлений алгоритм ФБР дозволив ідентифікувати підозрюваного через майже 50 років після злочину, підтвердити його ДНК та офіційно висунути обвинувачення у вбивстві.
У США розкрили вбивство 1977 року за відбитками пальців на пачці цигарок
Фото: nbcnews.com
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У США розкрили вбивство 47-річної давнини завдяки відбиткам пальців на пачці цигарок. Про це повідомляє NBC News.

Так, американські слідчі змогли розкрити майже півстолітню справу завдяки оновленому алгоритму в базі даних ФБР, який дозволив ідентифікувати відбитки пальців на пачці цигарок, знайденій у машині жертви.

Підозрюваний — 69-річний Віллі Юджин Сімс із штату Огайо. Його відбитки виявили на пачці сигарет у салоні Volkswagen Beetle, що належав 24-річній Джанетт Ролстон, жертві жорстокого злочину, скоєного ще 1 лютого 1977 року.

Тоді тіло жінки знайшли на задньому сидінні автомобіля неподалік бару в Сан-Хосе. За даними слідства, її зґвалтували та задушили сорочкою, яка ймовірно була знаряддям убивства. Пізніше ДНК на нігтях Ролстон та на сорочці також співпали з ДНК Сімса.

Прокурор Роб Бейкер розповів, що слідчі намагалися ідентифікувати відбитки пальців ще раніше, але безуспішно. Лише після оновлення алгоритму пошуку у базі даних ФБР у 2023 році з’явився «збіг» із Сімсом, який на той момент мешкав в окрузі Аштаб’юла, неподалік Клівленда (Огайо).

«Ми назвали це «все або нічого» — і нам пощастило», — прокоментував прокурор.

Сімса мають офіційно звинуватити в одному епізоді вбивства 15 травня в Сан-Хосе. Йому загрожує довічне ув’язнення з правом на умовно-дострокове звільнення через 25 років.

На момент злочину Сімс служив рядовим на військовій базі у Монтерей Каунті, на південь від Сан-Франциско. А вже у 1978 році він був засуджений до 4 років ув’язнення за замах на вбивство та пограбування в іншій справі за участю жінки.

Бейкер також повідомив, що окрім звичних методів, слідчі скористались сучасною ДНК-технологією STRmix — програмою, яка дозволяє виділяти профілі з мікроскопічних або змішаних зразків генетичного матеріалу, які ще десятиліття тому вважались непридатними для аналізу.

Син Ролстон, якому було 6 років на момент вбивства матері, подякував за арешт підозрюваного: «Він сказав, що це найкращий подарунок до дня народження», — додав Бейкер.

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