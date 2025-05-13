В США раскрыли убийство 1977 года по отпечаткам пальцев на пачке сигарет

В США раскрыли убийство 47-летней давности благодаря отпечаткам пальцев на пачке сигарет. Об этом сообщает NBC News.

Американским следователям удалось раскрыть почти полувековое дело благодаря обновлённому алгоритму в базе данных ФБР, который позволил идентифицировать отпечатки пальцев на пачке сигарет, найденной в автомобиле жертвы.

Подозреваемый — 69-летний Уилли Юджин Симс из штата Огайо. Его отпечатки обнаружили в салоне Volkswagen Beetle, принадлежавшем 24-летней Джанетт Ролстон — жертве жестокого преступления, совершённого 1 февраля 1977 года.

Тело женщины нашли на заднем сиденье автомобиля возле бара в Сан-Хосе. По данным следствия, её изнасиловали и задушили рубашкой, которая, предположительно, и стала орудием убийства. Позже ДНК, найденная под ногтями Ролстон и на рубашке, также совпала с ДНК Симса.

Прокурор Роб Бейкер сообщил, что следователи пытались установить личность по отпечаткам пальцев и ранее, но безуспешно. Только после обновления алгоритма поиска в базе данных ФБР в 2023 году система выдала совпадение с Симсом, который тогда жил в округе Аштабьюла, неподалёку от Кливленда (Огайо).

«Мы назвали это «всё или ничего» — и нам повезло», — прокомментировал Бейкер.

Симсу официально предъявят обвинение по делу об убийстве 15 мая в Сан-Хосе. Ему грозит пожизненное заключение с правом на условно-досрочное освобождение через 25 лет.

На момент преступления Симс служил рядовым на военной базе в округе Монтерей, к югу от Сан-Франциско. А уже в 1978 году он был осуждён на 4 года тюрьмы за покушение на убийство и ограбление в другом деле, также с участием женщины.

Бейкер также сообщил, что помимо стандартных методов, следователи использовали современную ДНК-технологию STRmix — программу, которая позволяет получать генетические профили из микроскопических или смешанных образцов, ранее считавшихся непригодными для анализа.

Сын Ролстон, которому было 6 лет на момент убийства матери, поблагодарил за арест подозреваемого. «Он сказал, что это лучший подарок на день рождения», — добавил Бейкер.