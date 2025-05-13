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В Одессе будут судить нападающего, ранившего ножом военного ради смартфона и рюкзака

20:57, 13 мая 2025
Злоумышленник выхватил у военного телефон, нанес ему ножевые ранения и отобрал рюкзак с деньгами и документами — теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В Одессе будут судить нападающего, ранившего ножом военного ради смартфона и рюкзака
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В Одессе будут судить 35-летнего мужчину, совершившего разбойное нападение на военнослужащего. Об этом сообщает региональная полиция.

Обвинительный акт в отношении правонарушителя уже направлен в суд. За содеянное ему грозит лишение свободы с конфискацией имущества.

Инцидент произошёл в декабре прошлого года.

На Куликовом поле злоумышленник выхватил из рук 36-летнего военного мобильный телефон и попытался скрыться. Потерпевший бросился вдогонку и настиг его в сквере на Итальянском бульваре. Однако нападавший нанёс мужчине несколько ударов ножом и забрал у него рюкзак с деньгами, паспортом и военным билетом. Общая сумма ущерба составила почти 13 тысяч гривен.

Граждане вызвали скорую, и медики госпитализировали пострадавшего с проникающим ранением брюшной полости и колото-резаными ранами шеи и руки. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, часть телесных повреждений квалифицируется как тяжкие.

Полицейские задержали подозреваемого — им оказался приезжий с четырьмя судимостями за кражи и грабежи. В ходе следственных мероприятий правоохранители нашли часть похищенного имущества и орудие преступления.

«Мы собрали достаточно доказательств и предъявили фигуранту обвинение в нападении с целью завладения чужим имуществом, сопряжённом с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, с причинением тяжких телесных повреждений, совершённом в условиях военного положения, а также в незаконном завладении паспортом и другими важными личными документами. Эти преступления квалифицируются по ч. 4 ст. 187 и ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По нашему ходатайству суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Обвинительный акт уже передан в суд», — сообщила следователь отдела полиции № 2 Одесского районного управления полиции № 1 Марина Ермоленко.

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