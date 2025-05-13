Скільки коштує «заправити» електромобіль та як змінились ціни на зарядку

В Україні 150 тисяч електрокарів, половина — із запасом ходу на міжміські маршрути.

Фото: autogeek

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Автопарк електромобілів в Україні щороку оновлюється сучаснішими моделями з потужнішими батареями, що вже не потребують щоденного заряджання. Це значно зменшує залежність власників від домашніх розеток і відкриває нові можливості завдяки розвитку мережі швидкісних зарядних станцій.

Як повідомили аналітики Інституту досліджень авторинку, в Україні наразі налічується понад 150 тисяч електрокарів, і близько 40% з них мають батареї ємністю понад 50 кВт⋅год. Це дозволяє таким авто впевнено подолати міжобласні маршрути, що наближає їх до категорії «далекобійних».

Щодо витрат, навіть попри зростання цін, електромобілі залишаються вигіднішими за авто з ДВЗ. За даними аналітиків, середнє споживання електромобіля — 20 кВт⋅год на 100 км. При нинішніх тарифах на зарядних станціях така поїздка коштує близько 370 грн — на 10 грн більше, ніж минулого місяця.

Для порівняння, автомобіль з газобалонним обладнанням витратить на цю ж відстань приблизно 430 грн, а бензиновий — 550 грн. Таким чином, економія зберігається навіть при заряджанні виключно на публічних ЕЗС.

Середня вартість кіловат-години зарядки через AC-порт на сьогодні складає 15,15 грн (+0,26 грн), через DC-порт — 17,82 грн (+0,42 грн). Найдорожчі тарифи зафіксовані на швидкісних придорожніх станціях, а найдоступніші — на зарядках біля торговельних центрів, готелів та ресторанів.

Уточнюється, що оприлюднені дані мають довідковий характер і слугують орієнтиром для нинішніх та майбутніх власників електрокарів.

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