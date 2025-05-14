Регистрация ребенка после рождения — что нужно знать родителям

Государственная регистрация рождения ребенка проводится в день обращения и является бесплатной.

Фото: vin.gov.ua

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Западное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило вопрос регистрации ребенка после рождения.

После рождения ребенка родители обязаны не позднее одного месяца со дня родов зарегистрировать рождение ребенка. Государственная регистрация рождения ребенка проводится в день обращения и является бесплатной.

Документы для регистрации ребенка можно подать:

в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, исполнительный орган местного совета по месту рождения ребенка или месту регистрации родителей;

в Центр предоставления административных услуг;

в учреждение здравоохранения (которое сотрудничает с отделами ГРАГС);

воспользоваться услугой єМалятко (через портал «Дія»).

Какие документы необходимы для регистрации рождения?

Одновременно с заявлением о государственной регистрации рождения для проведения государственной регистрации рождения ребенка подаются:

паспорт заявителя, если заявителями не являются ее родители;

документ, подтверждающий факт рождения (медицинский документ, выданный учреждением здравоохранения);

паспорта родителей или одного из них;

документ, подтверждающий происхождение ребенка от отца (свидетельство о браке или совместное заявление матери и отца ребенка, либо заявление матери).

При отсутствии документа учреждения здравоохранения или медицинской консультативной комиссии основанием для регистрации рождения является решение суда об установлении факта рождения.

Определение происхождения ребенка

Законодательством Украины предусмотрено три основных способа установления происхождения ребенка:

происхождение ребенка от матери и отца, состоящих в браке между собой;

происхождение ребенка от отца по заявлению женщины и мужчины, не состоящих в браке между собой;

признание отцовства по решению суда.

Происхождение ребенка от матери определяется на основании документа учреждения здравоохранения о рождении ею ребенка.

Происхождение ребенка от отца определяется на основании свидетельства о браке, если на момент рождения ребенка мать состояла с ним в браке.

Если родители не состоят в браке, происхождение ребенка от отца определяется по письменному заявлению матери и отца ребенка о признании отцовства или по решению суда.

В случае рождения ребенка у матери, не состоящей в браке, при отсутствии совместного заявления родителей или соответствующего судебного решения, запись об отце производится по фамилии и гражданству матери, а имя и отчество отца ребенка записываются по ее указанию.

В случае рождения женой ребенка, зачатого в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, осуществленных с письменного согласия ее мужа, он записывается отцом ребенка.

В случае переноса в организм другой женщины эмбриона человека, зачатого супругами (мужчиной и женщиной) в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, родителями ребенка являются супруги.

Супруги признаются родителями ребенка, рожденного женой после переноса в ее организм эмбриона человека, зачатого ее мужем и другой женщиной в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Регистрация рождения граждан Украины за границей

Государственную регистрацию актов гражданского состояния граждан Украины, которые проживают или временно находятся за границей, осуществляют дипломатические представительства и консульские учреждения Украины.

Регистрация рождения ребенка проводится консулом одновременно с определением его происхождения и присвоением фамилии, имени и отчества.

Консул принимает и рассматривает заявления граждан Украины, проживающих в его консульском округе и зарегистрировавших акты гражданского состояния в органах регистрации актов гражданского состояния Украины, о внесении изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния, а также о восстановлении утраченных записей актов гражданского состояния.

Если регистрация рождения ребенка проводится по месту жительства родителей или одного из них, то местом рождения ребенка в записи акта о рождении, по письменному желанию родителей или одного из них, может быть указано фактическое место рождения ребенка, подтвержденное документом, удостоверяющим факт его рождения или место жительства родителей.

Если местом рождения указывается фактическое место рождения ребенка, а не место жительства его родителей, то об этом делается соответствующая отметка в графе «Для отметок», которая при регистрации скрепляется подписями родителей или одного из них (заявителей).

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