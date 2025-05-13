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У прибережних захисних смугах зможуть будувати споруди для здійснення аквакультури – парламент підтримав законопроект

14:38, 13 травня 2025
Також законопроект передбачає, що громадяни не зможуть мати вільний доступ до узбережжя, де розташовані тимчасові споруди та обладнання необхідні для здійснення аквакультури або рибогосподарської експлуатації водних об’єктів у спеціальних товарних рибних господарствах.
У прибережних захисних смугах зможуть будувати споруди для здійснення аквакультури – парламент підтримав законопроект
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Верховна Рада 13 травня підтримала в першому читанні законопроект 12384 про стимулювання економічного розвитку галузі рибного господарства. Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати Артем Чорноморов, Давид Арахамія, Андрій Мотовиловець та інші.

Зокрема у Земельному кодексі та Водному кодексі буде передбачено, що у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах дозволяється будівництво для розміщення тимчасових споруд та обладнання, необхідних для здійснення аквакультури або рибогосподарської експлуатації водних об’єктів у спеціальному товарному рибному господарстві.

Відповідні обмеження приберуть в інших статтях, зокрема, скасують обмеження для будівництва таких споруд у межах пляжної зони прибережних захисних смуг.

Відповідно у Земельному кодексі та Водному кодексі буде передбачено, що громадянам забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно- захисних зон та зон особливого режиму використання земель, а також земельних ділянок, на яких розташовані тимчасові споруди та обладнання необхідні для здійснення аквакультури або рибогосподарської експлуатації водних об’єктів у спеціальних товарних рибних господарствах.

Встановлюється, що «передача інвестору об’єкта залучення інвестицій у розвиток аквакультури на підставі договору про залучення інвестицій у розвиток аквакультури, об’єкта залучення інвестицій щодо рибогосподарської експлуатації водних об’єктів у спеціальному товарному рибному господарстві на підставі договору про залучення інвестицій щодо рибогосподарської експлуатації водних об’єктів у спеціальному товарному рибному господарстві є підставою для здійснення державної реєстрації права користування на земельні ділянки державної та комунальної власності в Державному реєстрі прав».

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України

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У прибережних захисних смугах зможуть будувати споруди для здійснення аквакультури – парламент підтримав законопроект

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