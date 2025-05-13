В центре Житомира запретят продажу алкоголя во время финала Кубка Украины по футболу

В центре Житомира ограничат продажу алкоголя 14 мая — в день финала Кубка Украины по футболу.

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В центральной части Житомира 14 мая, в день проведения финального матча Кубка Украины по футболу, будет запрещена продажа алкоголя.

Как указано в сообщении городского совета, в соответствии с решением совета обороны Житомирской области от 9.05.2025 года, 14 мая в Житомире в связи с проведением финального матча Кубка Украины по футболу сезона 2024/2025 временно запретят продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, вина и пива (в том числе в стеклянной таре) в торговых объектах, расположенных на территории Центрального стадиона Житомира, а также на следующих улицах: Старый бульвар, Фещенко-Чоповского, Университетская, Новый бульвар, Шляхетная, Синельниковская, Михайловская, Лятошинского, Большая Бердичевская от домов № 12 и № 15 до домов № 30 и № 35.

Запрет будет действовать в следующие временные промежутки:

за 4 часа до начала футбольного матча;

во время проведения футбольного матча;

в течение 2 часов после его завершения.

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