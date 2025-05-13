Отказ Путина от переговоров в Стамбуле будет означать отказ России от мира, — Андрей Ермак

Андрей Ермак подчеркнул, что Украина готова к любому формату переговоров, но первый и главный шаг — прекращение огня.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию 15 мая. Отказ Путина от встречи с украинским лидером будет означать отказ Москвы от завершения войны. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время участия в Копенгагенском демократическом саммите-2025.

Он подчеркнул, что Украина готова к любому формату переговоров, но первый и главный шаг — прекращение огня.

«Невозможно говорить о мире, когда наши города ежедневно атакуют ракеты и дроны», — сказал он.

Ермак напомнил, что Владимир Зеленский подтвердил свою готовность прибыть на переговоры в Турцию.

«Вчера прозвучало четкое заявление от Президента Трампа — он ожидает присутствия обоих лидеров и даже рассматривает возможность личного визита. Если же Путин откажется, это будет окончательным доказательством: Россия не хочет завершения этой войны и не готова к никаким переговорам.

В таком случае мир должен дать мощный ответ — новые санкции против агрессора и усиление военной помощи Украине», — добавил он.

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