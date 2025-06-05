Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

В Україні розширили перелік осіб, які не можуть бути усиновлювачами — Зеленський підписав закон

14:04, 5 червня 2025
Закон розширює перелік осіб, які не можуть бути усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, патронатними вихователями, прийомними батьками чи батьками-вихователями.
В Україні розширили перелік осіб, які не можуть бути усиновлювачами — Зеленський підписав закон
Фото: pravda.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4439-IX щодо визначення осіб, які не можуть бути усиновлювачами — законопроект 10298.

Закон розширює перелік осіб, які не можуть бути усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, патронатними вихователями, прийомними батьками чи батьками-вихователями.

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цей документ.

Законом внесені зміни до статті 212 Сімейного кодексу, відповідно до яких не можуть бути усиновлювачами особи, які:

  1. є громадянами держави-агресора та/або держави, щодо якої Україною застосовано секторальні санкції;
  2. перебувають у шлюбі з громадянином держави-агресора та/або держави, щодо якої Україною застосовано секторальні санкції
  3. вчинили домашнє насильство, насильство за ознакою статі та до них було застосовано адміністративне стягнення за його вчинення;
  4. мають психічні розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин, наявність яких встановлено на підставах, передбачених Законом «Про психіатричну допомогу» та іншими законами, у порядку, затвердженому Кабміном (таким чином у новій редакції викладено п. 5, який наразі передбачає відповідно заборону для осіб, які перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері)
  5. мають захворювання, розлади або стани, перелік яких затверджений МОЗ, які встановлені за результатами медичного огляду, проведеного у порядку, затвердженому Кабміном (п. 8)
  6. були засуджені за:
  • злочини проти основ національної безпеки України,
  • кримінальні правопорушення проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи,
  • проти громадської безпеки,
  • громадського порядку та моральності,
  • у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів,
  • миру, безпеки, людства та міжнародного правопорядку,
  • за злочини, передбачені статтями 164, 166, 167, 169, 181, 187 Кримінального кодексу (порівняно з чинним переліком виключено окрему згадку про злочини за ст. 148 (підміна дитини), 150 (Експлуатація дітей), 150-1 (Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом), 324 (Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів)
  • або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших кримінальних правопорушень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Затримання на дорозі, проходження ВЛК під загрозою побиття та фіктивний медогляд – суд визнав незаконними дії ТЦК

Мобілізація та направлення до військової частини визнані судом повністю незаконними, хоча позивач вже давно у лавах ЗСУ.

Визнання судом протиправності мобілізації пропонується внести до переліку підстав для звільнення зі служби

Однією з підстав для звільнення з військової служби пропонується визначити набрання законної сили рішенням суду, яким призов визнано протиправним.

Новим керівником секретаріату Вищої ради правосуддя може стати Ольга Булка

Ольга Булка вже очолювала секретаріат Вищої ради юстиції у 2011-2015 роках.

До 2028 року штат апаратів судів може бути повністю заповнений та забезпечений грошима – Вища рада правосуддя

Але потрібно, щоб інші гілки влади нарешті врахували пропозиції Ради правосуддя стосовно належного фінансування апаратів судів.

Рада суддів запропонувала Пленуму ВС звернутися до КСУ щодо визнання неконституційним «заморожування» мінімуму для розрахунку суддівської винагороди

Вже четвертий рік для розрахунку суддівської винагороди застосовується «заморожений» прожитковий мінімум у 2102 грн, в той час, як для розрахунку окладів НАБУ, САП, НАЗК застосовується «звичайний» мінімум в 3028 грн.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді