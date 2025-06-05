Володимир Зеленський підписав закон про позбавлення спецпенсій осіб, засуджених за злочини проти основ національної безпеки

Підписаним Президентом законом вносяться зміни до законів про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, про прокуратуру і про державну службу щодо позбавлення спецпенсій осіб, які засуджені за певні категорії злочинів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4455-ІХ щодо особливостей призначення і виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку (законопроект 10355).

Він вносить зміни до законів «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про прокуратуру», «Про державну службу» та встановлює, що особи, які були засуджені до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 110-2 , 111, частинами 3 — 8 статті 111-1 , статтями 111-2 , 113, 114, 114-1 , 258, 258-2, 258-3, 258-5, 260, 437, 438, 441, 442, 442-1, 447 Кримінального кодексу, позбавлятимуться права на пенсію відповідно до зазначених вище законів.

Таким особам пенсія, у тому числі призначена до набрання чинності цим проектом як законом, призначатиметься та виплачуватиметься лише відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

При цьому на період строку відбування покарання пенсія призначатиметься та виплачуватиметься в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, компенсаційних виплат, індексації та інших доплат до пенсії, доплат до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, встановлених законодавством).

Також внесені зміни до Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та встановлено, що пенсія, призначена зазначеним вище особам відповідно до статті 54 зазначеного Закону (це пенсія по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи), призначатиметься і виплачуватиметься відповідно до Закону про пенсійне страхування в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, лише протягом строку відбування покарання.

Як вбачається, положення проекту спрямовані на зміну умов пенсійного забезпечення осіб, засуджених до обмеження волі або позбавлення волі за певні категорії злочинів.

При цьому передбачаються різні підходи щодо строку призначення і виплати пенсії відповідно до Закону про пенсійне страхування:

особам, які мають право на пенсію за нормами статті 54 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», призначення та виплата пенсії відповідно до Закону про пенсійне страхування в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, здійснюватиметься лише протягом строку відбування покарання, а з першого числа місяця, наступного за місяцем звільнення від відбування покарання – у розмірі, передбаченому статтею 54 цього Закону;

змінами до законів «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про прокуратуру» та «Про державну службу» передбачається встановити, що зазначеним вище особам пенсія за нормами Закону про пенсійне страхування призначатиметься і вплачуватиметься не тільки протягом строку відбування покарання, але й після звільнення від відбування покарання.

Прикінцеві та перехідні положення нового закону передбачають, що він набирає чинності через 3 місяці.

На осіб, засуджених до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 109, 110, 110-2 , 111, частинами третьою — восьмою статті 111-1 , статтями 111-2 , 113, 114, 114-1 , 258, 258-2 , 258-3 , 258-5 , 260, 437, 438, 441, 442, 442-1 , 447 КК, які відбувають покарання на день набрання чинності цим Законом, норми цього Закону щодо призначення та виплати пенсії поширюються з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому цей Закон набрав чинності.

Кабміну доручено у 3-місячний строк розробити і затвердити порядок надання відомостей Пенсійному фонду України про осіб, яких засуджено до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення вказаних злочинів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.