У Вінниці інформатор РФ заочно отримав 15 років ув’язнення за держзраду

Чоловік залучав мешканців Донеччини до збору та передачі розвідувальної інформації.

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Вінницький міський суд Вінницької області ухвалив вирок чоловіку за обвинуваченням у державній зраді, повідомляє пресслужба суду.

Судом встановлено, що обвинувачений після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, увійшов до складу агентурно-інформаторської мережі на території Донецької області, яка здійснює збір інформації розвідувального характеру, з подальшою передачею представникам країни-агресора для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

При цьому, чоловік, проживаючи на тимчасово окупованій території, залучав мешканців Донецької області до збору та передачі розвідувальної інформації.

Обвинувачений, будучи обізнаним про наявність обвинувального акту на розгляді у суді, у судові засідання не з'являвся.

Суд заочно призначив йому покарання у вигляд 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна в дохід держави.

Наразі, вирок ще не набрав законної сили.

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