Канцлер ФРН Фрідріх Мерц прибув із візитом до Вашингтона, в планах зустріч з Трампом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Вашингтона на першу офіційну зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

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Канцлер ФРН Фрідріх Мерц розпочав свій перший офіційний візит до Сполучених Штатів у статусі глави уряду. У Вашингтоні запланована його перша офіційна зустріч із президентом США Дональдом Трампом після обрання Мерца канцлером чотири тижні тому. Про це повідомляє DW.

За інформацією ЗМІ, переговори у Білому домі відбудуться у першій половині дня за місцевим часом (близько 18:30 за Києвом). Очікується також спільний обід і коротка пресконференція в Овальному кабінеті.

Основними темами переговорів стануть зусилля щодо припинення війни в Україні, відповідь НАТО на зростаючі зовнішні загрози, а також врегулювання торговельних суперечок між США та Європейським Союзом. За словами Мерца, він прибув до Вашингтона «не як прохач», а буде впевнено відстоюватиме європейські позиції.

До цього Мерц лише одного разу зустрічався з Трампом — багато років тому в Нью-Йорку. Втім, після вступу на посаду канцлера вони вже неодноразово спілкувалися телефоном, як у форматі тет-а-тет, так і в колі інших лідерів.

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