Комунальним перевізникам дозволили використовувати гуманітарні автобуси, трамваї й тролейбуси — Зеленський підписав закон

Президент підписав закон, який дозволяє використовувати громадський транспорт, отриманий у вигляді гуманітарної допомоги, для перевезень пасажирів.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє комунальним перевізникам використовувати автобуси, тролейбуси, трамваї, які були надані як гуманітарна допомога ( № 4397-IX).

Новий закон дозволить використовувати вже отриманий в якості гуманітарної допомоги транспорт та сприятиме тому, що громади не будуть відмовлятись від подальшого отримання транспорту від благодійників.

Документ передбачає:

право комунальним підприємствам офіційно здійснювати перевезення цим транспортом.

встановлює вимоги до технічного стану автобусів (не нижче Євро-3).

регулює можливість передачі транспорту третім особам.

визначає межі правомірного використання для уникнення юридичних ризиків.

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