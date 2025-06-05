Комунальним перевізникам дозволили використовувати гуманітарні автобуси, трамваї й тролейбуси — Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє комунальним перевізникам використовувати автобуси, тролейбуси, трамваї, які були надані як гуманітарна допомога ( № 4397-IX).
Новий закон дозволить використовувати вже отриманий в якості гуманітарної допомоги транспорт та сприятиме тому, що громади не будуть відмовлятись від подальшого отримання транспорту від благодійників.
Документ передбачає:
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