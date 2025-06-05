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Коммунальным перевозчикам разрешили использовать гуманитарные автобусы, трамваи и троллейбусы — Зеленский подписал закон

13:52, 5 июня 2025
Президент подписал закон, разрешающий использовать общественный транспорт, полученный в виде гуманитарной помощи, для перевозок пассажиров.
Коммунальным перевозчикам разрешили использовать гуманитарные автобусы, трамваи и троллейбусы — Зеленский подписал закон
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий коммунальным перевозчикам использовать автобусы, троллейбусы, трамваи, которые были предоставлены как гуманитарная помощь (№ 4397-IX).

Новый закон позволит использовать транспорт, уже полученный в качестве гуманитарной помощи, и будет способствовать тому, что общины не будут отказываться от дальнейшего получения транспорта от благотворителей.

Документ предусматривает:

право коммунальным предприятиям официально осуществлять перевозку этим транспортом.

устанавливает требования к техническому состоянию автобусов (не ниже Евро-3).

регулирует возможность передачи транспорта третьим лицам.

определяет границы правомерного использования во избежание юридических рисков.

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закон Владимир Зеленский

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