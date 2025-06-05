В МИД раскритиковали решение Польши установить день памяти жертв Волынской трагедии

В МИД подчеркнули, что расценивают такое решение Сейма как такое, что идет вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей.

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Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением в ответ на решение Сейма Республики Польша установить 11 июля Днем памяти жертв так называемого «геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Речи Посполитой».

В МИД подчеркнули, что расценивают такое решение Сейма как такое, что идет вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей.

«Такие односторонние шаги не способствуют достижению взаимопонимания и примирения, над которыми длительное время работают наши страны, в частности в формате Совместной украинско-польской группы по вопросам исторического диалога, действующей при участии министерств культуры и институтов национальной памяти двух стран», — говорится в заявлении.

Украинская сторона подчеркнула важность научного и непредвзятого подхода к сложным страницам общей истории. «Путь к подлинному примирению лежит через диалог, взаимное уважение и совместную работу историков, а не через политические односторонние оценки», — отметили в МИД.

Министерство призвало польскую сторону воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряженности в двусторонних отношениях и подорвать достижения, достигнутые конструктивным диалогом и сотрудничеством между Украиной и Польшей.

«Ради общей силы, свободы и безопасности наших двух дружественных стран мы должны совместно решать проблемные вопросы, а не обострять их», — подытожили в дипломатическом ведомстве.

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