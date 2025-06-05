У МЗС розкритикували рішення Польщі встановити день пам'яті жертв Волинської трагедії

У МЗС підкреслили, що розцінюють таке рішення Сейму як таке, що йде врозріз із духом добросусідських відносин між Україною і Польщею.

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Міністерство закордонних справ України виступило із заявою у відповідь на рішення Сейму Республіки Польща встановити 11 липня Днем пам’яті жертв так званого «геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки».

У МЗС підкреслили, що розцінюють таке рішення Сейму як таке, що йде врозріз із духом добросусідських відносин між Україною і Польщею.

«Такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння й примирення, над якими тривалий час працюють наші країни, зокрема у форматі Спільної українсько-польської групи з питань історичного діалогу, яка діє за участю міністерств культури та інститутів національної памʼяті двох країн», — йдеться у заяві.

Українська сторона наголосила на важливості наукового та неупередженого підходу до складних сторінок спільної історії. «Шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки», — наголосили в МЗС.

Міністерство закликало польську сторону утриматися від кроків, які можуть призвести до зростання напруження у двосторонніх відносинах та підірвати досягнення, здобуті конструктивним діалогом і співпрацею між Україною і Польщею.

«Заради спільної сили, свободи та безпеки наших двох дружніх країн, маємо спільно вирішувати проблемні питання, а не загострювати їх», — підсумували в дипломатичному відомстві.

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