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Сергій Марченко не виключає, що Україні доведеться скоротити видатки на сотні мільярдів у 2026 році

13:35, 5 червня 2025
Міністр фінансів Сергій Марченко: «Складність питання бюджетної декларації полягає в тому, що відповідно до програми МВФ нам у наступному році потрібно скоротити за базовим сценарієм дефіцит до 9,9% ВВП з 19,4%, і мова йде про сотні мільярдів гривень».
Сергій Марченко не виключає, що Україні доведеться скоротити видатки на сотні мільярдів у 2026 році
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Міністр фінансів Сергій Марченко у своєму виступі перед народними депутатами 4 червня пояснив, чому уряд не подав до Верховної Ради проект бюджетної декларації на наступні роки встановленого законодавством терміну, тобто, до 1 червня.

Основною причиною затримки стали обговорення з Міжнародним валютним фондом, місія якого нещодавно залишила Київ.

«Складність питання бюджетної декларації полягає в тому, що відповідно до програми Міжнародного валютного фонду нам у наступному році потрібно скоротити за базовим сценарієм дефіцит до 9,9% ВВП з 19,4% у цьому році. Це серйозні цифри — мова йде про сотні мільярдів гривень менших видатків порівняно з тим бюджетом, який ми зараз маємо», — пояснив Марченко.

Він підкреслив, що це базовий сценарій.

Втім, є ще і альтернативний, який передбачає продовження бойових дій протягом всього 2026 року.

«Прагматично ми зараз готуємо два сценарії: базовий сценарій і альтернативний сценарій, який передбачає продовження бойових дій увесь період 2026 року. Я не є прогнозистом, але я знаю, як може змінюватися ситуація. Але нам потрібно бути готовими до різних сценаріїв», - сказав він.

Також Сергій Марченко попросив депутатів вчасно приймати закони, передбачені взятими Україною зобов’язаннями перед міжнародними партнерами.

«Ми вже втратили за перший квартал 1,2 млрд євро. З них 500 млн євро – це грантові кошти, втратили через непроголосовані закони і зобов'язання по Ukraine Facility», – зазначив він.

Як раніше повідомлялося, Кабмін буде подавати до парламенту законопроект про внесення зміни до закону про Державний бюджет на 2025 рік через необхідність задоволення потреб оборони. «Є звернення міністра оборони про внесення змін до закону про державний бюджет. Є розуміння того, що на ЗСУ коштів недостатньо через різні причини», – сказав Марченко. Така ситуація спричинена змінами технологій, постачанням зброї від ключових партнерів і активізацією ситуації на полі бою.

«Ситуація абсолютно асиметрична і потребує іноді досить складних асиметричних рішень», – додав міністр фінансів.

Автор: Наталя Мамченко

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бюджет Мінфін МВФ Сергій Марченко

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