У Польщі з'явилося державне свято у пам'ять про жертв Волинської трагедії

Сейм Польщі проголосував за відзначення 11 липня днем пам'яті про жертв Волинської трагедії.

Фото: naszwybir.pl

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У середу, 4 червня, Сейм Польщі ухвалив 11 липня державним святом: днем пам'яті «жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки». Про це повідомив офіційний сайт польського сейму.

У Сеймі наголосили, що «мучеництво за приналежність до польської нації заслуговує на те, щоб про нього пам'ятали у вигляді дня, що призначається щорічно польською державою, в який будуть вшановувати жертви».

У заяві зазначили, що в період з 1939 по 1946 рік ОУН та УПА, а також «інші українські націоналістичні формування, що діяли на східних прикордонних територіях Другої Польської Республіки» скоїли «геноцид польського населення».

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