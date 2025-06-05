Апеляційний суд США відхилив запит Apple про зупинку змін у правилах App Store

Суд став на бік Epic Games, Apple мусить дозволити альтернативні платежі.

Фото: PlayUA

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Апеляційний суд Дев’ятого округу США залишив у силі рішення окружного суду, яке зобов’язує Apple дозволити розробникам додатків використовувати зовнішні платіжні системи, минаючи комісію компанії. Це рішення стало черговим етапом у судовій суперечці між Apple та Epic Games, яка триває з 2020 року. Про це повідомляє CNBC. Рішення суду може мати значний вплив на бізнес-модель App Store, дозволяючи таким компаніям, як Amazon і Spotify, пропонувати альтернативні способи оплати.

Суть справи

Судова суперечка між Apple та Epic Games розпочалася у 2020 році, коли Epic Games, розробник популярної гри Fortnite, подала позов проти Apple. Основна претензія стосувалася обмежень у правилах App Store, які забороняли розробникам спрямовувати користувачів на зовнішні платіжні системи та стягували з транзакцій комісію в розмірі до 30%. У 2021 році окружний суд виніс рішення, яке частково підтримало Epic Games, зобов’язавши Apple дозволити розробникам розміщувати у своїх додатках посилання на альтернативні платіжні платформи. У квітні 2024 року суд визнав, що Apple не виконала це рішення повною мірою, і видав нову, більш жорстку постанову.

Позиції сторін

Apple намагалася оскаржити рішення, звернувшись до апеляційного суду з проханням про екстрену зупинку виконання наказу. Компанія стверджувала, що зміна правил App Store може завдати їй значних фінансових втрат і порушити безпеку екосистеми для користувачів і розробників. Apple підкреслила, що прагне зберегти App Store як безпечну та надійну платформу, що відповідає інтересам усіх сторін.

Натомість Epic Games наполягала, що обмеження Apple є антиконкурентними та шкодять як розробникам, так і споживачам. Генеральний директор Epic Games Тім Суїні назвав рішення апеляційного суду «кінцем довгого національного жаху під назвою податок Apple», вказавши на значний вплив політики компанії на ринок мобільних додатків. За словами Суїні, Epic Games витратила понад $100 мільйонів на судові процеси проти Apple.

Що вирішив суд

Апеляційний суд Дев’ятого округу США відхилив запит Apple на призупинення виконання рішення окружного суду. Судді дійшли висновку, що Apple не надала достатніх доказів того, що виконання наказу завдасть компанії непоправної шкоди або суперечитиме суспільним інтересам. Таким чином, Apple зобов’язана виконувати рішення, яке дозволяє розробникам додатків розміщувати посилання на зовнішні платіжні системи та забороняє компанії стягувати комісію за такі транзакції.

Що далі

Після винесення рішення деякі компанії вже почали адаптуватися до нових умов. Наприклад, Amazon додав у додаток Kindle кнопку, яка перенаправляє користувачів на сайт Amazon.com для покупки книг, минаючи платіжну систему App Store. Аналогічно, Spotify впровадив можливість оформлення підписки поза межами App Store. Ці зміни можуть призвести до зменшення доходів Apple від комісій у App Store.

Apple заявила, що не погоджується з рішенням апеляційного суду і продовжить боротьбу в межах апеляційного процесу, щоб відстояти свою позицію. Водночас рішення суду може вплинути на ширший ринок мобільних додатків, надаючи розробникам більше свободи у виборі платіжних систем і потенційно знижуючи витрати для користувачів.

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