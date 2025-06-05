Апелляционный суд США отклонил запрос Apple об остановке изменений в правилах App Store

Суд встал на сторону Epic Games, Apple должна разрешить альтернативные платежи.

Фото: PlayUA

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Апелляционный суд Девятого округа США оставил в силе решение окружного суда, которое обязывает Apple разрешить разработчикам приложений использовать внешние платежные системы, минуя комиссию компании. Это решение стало очередным этапом в судебном споре между Apple и Epic Games, который длится с 2020 года. Об этом сообщает CNBC. Решение суда может оказать значительное влияние на бизнес-модель App Store, позволяя таким компаниям, как Amazon и Spotify, предлагать альтернативные способы оплаты.

Суть дела

Судебный спор между Apple и Epic Games начался в 2020 году, когда Epic Games, разработчик популярной игры Fortnite, подала иск против Apple. Основная претензия касалась ограничений в правилах App Store, которые запрещали разработчикам направлять пользователей на внешние платежные системы и взимали с транзакций комиссию в размере до 30%. В 2021 году окружной суд вынес решение, которое частично поддержало Epic Games, обязав Apple разрешить разработчикам размещать в своих приложениях ссылки на альтернативные платежные платформы. В апреле 2024 года суд признал, что Apple не выполнила это решение в полной мере, и выдал новое, более жесткое постановление.

Apple пыталась оспорить решение, обратившись в апелляционный суд с просьбой об экстренной остановке выполнения приказа. Компания утверждала, что изменение правил App Store может нанести ей значительные финансовые потери и нарушить безопасность экосистемы для пользователей и разработчиков. Apple подчеркнула, что стремится сохранить App Store как безопасную и надежную платформу, отвечающую интересам всех сторон.

Зато Epic Games настаивала, что ограничения Apple являются антиконкурентными и вредят как разработчикам, так и потребителям. Генеральный директор Epic Games Тим Суини назвал решение апелляционного суда «концом долгого национального ужаса под названием налог Apple», указав на значительное влияние политики компании на рынок мобильных приложений. По словам Суини, Epic Games потратила более $100 миллионов на судебные процессы против Apple.

Что решил суд

Апелляционный суд Девятого округа США отклонил запрос Apple на приостановление исполнения решения окружного суда. Судьи пришли к выводу, что Apple не предоставила достаточных доказательств того, что выполнение приказа нанесет компании непоправимый вред или будет противоречить общественным интересам. Таким образом, Apple обязана выполнять решение, которое позволяет разработчикам приложений размещать ссылки на внешние платежные системы и запрещает компании взимать комиссию за такие транзакции.

Что дальше

После вынесения решения некоторые компании уже начали адаптироваться к новым условиям. Например, Amazon добавил в приложение Kindle кнопку, которая перенаправляет пользователей на сайт Amazon.com для покупки книг, минуя платежную систему App Store. Аналогично, Spotify внедрил возможность оформления подписки вне App Store. Эти изменения могут привести к уменьшению доходов Apple от комиссий в App Store.

Apple заявила, что не согласна с решением апелляционного суда и продолжит борьбу в рамках апелляционного процесса, чтобы отстоять свою позицию. В то же время решение суда может повлиять на более широкий рынок мобильных приложений, предоставляя разработчикам больше свободы в выборе платежных систем и потенциально снижая расходы для пользователей.

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