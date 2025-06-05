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В Польше появился государственный праздник в память о жертвах Волынской трагедии

13:29, 5 июня 2025
Сейм Польши проголосовал за установление 11 июля днем памяти жертв Волынской трагедии.
В Польше появился государственный праздник в память о жертвах Волынской трагедии
Фото: naszwybir.pl
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В среду, 4 июня, Сейм Польши утвердил 11 июля государственным праздником — днем памяти «жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики». Об этом сообщил официальный сайт польского сейма.

В Сейме подчеркнули, что «мученичество за принадлежность к польской нации заслуживает того, чтобы о нем помнили в виде дня, ежегодно учрежденного польским государством, в который будут чтить жертв».

В заявлении указано, что в период с 1939 по 1946 год ОУН и УПА, а также «другие украинские националистические формирования, действовавшие на восточных приграничных территориях Второй Польской Республики», совершили «геноцид польского населения».

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Польша

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