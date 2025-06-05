Сергей Марченко не исключает, что Украине придется сократить расходы на сотни миллиардов в 2026 году

Министр финансов Сергей Марченко: «Сложность вопроса бюджетной декларации заключается в том, что в соответствии с программой МВФ нам в следующем году нужно сократить по базовому сценарию дефицит до 9,9% ВВП с 19,4%, и речь идет о сотнях миллиардов гривен».

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Министр финансов Сергей Марченко в своем выступлении перед народными депутатами 4 июня объяснил, почему правительство не подало в Верховную Раду проект бюджетной декларации на следующие годы в установленный законодательством срок, то есть до 1 июня.

Основной причиной задержки стали обсуждения с Международным валютным фондом, миссия которого недавно покинула Киев.

«Сложность вопроса бюджетной декларации заключается в том, что в соответствии с программой Международного валютного фонда нам в следующем году нужно сократить по базовому сценарию дефицит до 9,9% ВВП с 19,4% в этом году. Это серьезные цифры — речь идет о сотнях миллиардов гривен меньших расходов по сравнению с тем бюджетом, который мы сейчас имеем», — пояснил Марченко.

Он подчеркнул, что это базовый сценарий.

Впрочем, есть еще и альтернативный, который предусматривает продолжение боевых действий в течение всего 2026 года.

«Прагматично мы сейчас готовим два сценария: базовый сценарий и альтернативный сценарий, который предусматривает продолжение боевых действий весь период 2026 года. Я не прогнозист, но я знаю, как может меняться ситуация. Но нам нужно будет быть готовыми к разным сценариям», — сказал он.

Также Сергей Марченко попросил депутатов вовремя принимать законы, предусмотренные взятыми Украиной обязательствами перед международными партнерами.

«Мы уже потеряли за первый квартал 1,2 млрд евро. Из них 500 млн евро – это грантовые средства, потеряли из-за непроголосованных законов и обязательств по Ukraine Facility», – отметил он.

Как ранее сообщалось, Кабмин будет подавать в парламент законопроект о внесении изменений в закон о Государственном бюджете на 2025 год из-за необходимости удовлетворения потребностей обороны. «Есть обращение министра обороны о внесении изменений в закон о государственном бюджете. Есть понимание того, что на ВСУ средств недостаточно по разным причинам», – сказал Марченко. Такая ситуация вызвана изменениями технологий, поставками оружия от ключевых партнеров и активизацией ситуации на поле боя.

«Ситуация абсолютно асимметрична и требует иногда достаточно сложных асимметричных решений», – добавил министр финансов.

Автор: Наталя Мамченко

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