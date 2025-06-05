Канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыл с визитом в Вашингтон, в планах встреча с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Вашингтон на первую официальную встречу с президентом США Дональдом Трампом.

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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц начал свой первый официальный визит в Соединенные Штаты в статусе главы правительства. В Вашингтоне запланирована его первая официальная встреча с президентом США Дональдом Трампом после избрания Мерца канцлером четыре недели назад. Об этом сообщает DW.

По информации СМИ, переговоры в Белом доме состоятся в первой половине дня по местному времени (около 18:30 по Киеву). Также ожидаются совместный обед и краткая пресс-конференция в Овальном кабинете.

Основными темами переговоров станут усилия по прекращению войны в Украине, ответ НАТО на растущие внешние угрозы, а также урегулирование торговых разногласий между США и Европейским союзом. По словам Мерца, он прибыл в Вашингтон «не как проситель», а будет уверенно отстаивать европейские позиции.

До этого Мерц лишь однажды встречался с Трампом — много лет назад в Нью-Йорке. Однако после вступления в должность канцлера они уже неоднократно общались по телефону, как в формате тет-а-тет, так и в кругу других лидеров.

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