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В Виннице информатор РФ заочно получил 15 лет заключения за госизмену

17:36, 5 июня 2025
Мужчина привлекал жителей Донецкой области к сбору и передаче разведывательной информации.
В Виннице информатор РФ заочно получил 15 лет заключения за госизмену
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Винницкий городской суд Винницкой области вынес приговор мужчине по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что обвиняемый после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины вошел в состав агентурно-информаторской сети на территории Донецкой области, осуществляющей сбор информации разведывательного характера, с последующей передачей представителям страны-агрессора для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

При этом мужчина, проживая на временно оккупированной территории, привлекал жителей Донецкой области к сбору и передаче разведывательной информации.

Обвиняемый, осведомленный о наличии обвинительного акта на рассмотрении в суде, в судебные заседания не являлся.

Суд заочно назначил ему наказание в виду 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества в доход государства.

Пока приговор еще не вступил в законную силу.

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