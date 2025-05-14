Верховна Рада заборонила усиновлювати дітей особам з психічними розладами

13:48, 14 травня 2025
Парламент вніс зміни до Сімейного кодексу, розширивши перелік осіб, які не можуть усиновити дитину.
Верховна Рада внесла зміни до Сімейного кодексу України щодо визначення осіб, які не можуть бути усиновлювачами. Відповідний законопроект 10298 парламент 14 травня прийняв в цілому як закон.
Законом внесені зміни до статті 212 Сімейного кодексу, відповідно до яких не можуть бути усиновлювачами особи, які:
- є громадянами держави-агресора та/або держави, щодо якої Україною застосовано секторальні санкції;
- перебувають у шлюбі з громадянином держави-агресора та/або держави, щодо якої Україною застосовано секторальні санкції
- вчинили домашнє насильство, насильство за ознакою статі та до них було застосовано адміністративне стягнення за його вчинення;
- мають психічні розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин, наявність яких встановлено на підставах, передбачених Законом «Про психіатричну допомогу» та іншими законами, у порядку, затвердженому Кабміном (таким чином у новій редакції викладено п. 5, який наразі передбачає відповідно заборону для осіб, які перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері)
- мають захворювання, розлади або стани, перелік яких затверджений МОЗ, які встановлені за результатами медичного огляду, проведеного у порядку, затвердженому Кабміном (п. 8)
- були засуджені за:
- злочини проти основ національної безпеки України,
- кримінальні правопорушення проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи,
- проти громадської безпеки,
- громадського порядку та моральності,
- у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів,
- миру, безпеки, людства та міжнародного правопорядку,
- за злочини, передбачені статтями 164, 166, 167, 169, 181, 187 Кримінального кодексу (порівняно з чинним переліком виключено окрему згадку про злочини за ст. 148 (підміна дитини), 150 (Експлуатація дітей), 150-1 (Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом), 324 (Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів)
- або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших кримінальних правопорушень.
Автор: Наталя Мамченко
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