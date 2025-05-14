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Верховна Рада заборонила усиновлювати дітей особам з психічними розладами

13:48, 14 травня 2025
Парламент вніс зміни до Сімейного кодексу, розширивши перелік осіб, які не можуть усиновити дитину.
Верховна Рада заборонила усиновлювати дітей особам з психічними розладами
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Верховна Рада внесла зміни до Сімейного кодексу України щодо визначення осіб, які не можуть бути усиновлювачами. Відповідний законопроект 10298 парламент 14 травня прийняв в цілому як закон.

Законом внесені зміни до статті 212 Сімейного кодексу, відповідно до яких не можуть бути усиновлювачами особи, які:

  1. є громадянами держави-агресора та/або держави, щодо якої Україною застосовано секторальні санкції;
  2. перебувають у шлюбі з громадянином держави-агресора та/або держави, щодо якої Україною застосовано секторальні санкції
  3. вчинили домашнє насильство, насильство за ознакою статі та до них було застосовано адміністративне стягнення за його вчинення;
  4. мають психічні розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин, наявність яких встановлено на підставах, передбачених Законом «Про психіатричну допомогу» та іншими законами, у порядку, затвердженому Кабміном (таким чином у новій редакції викладено п. 5, який наразі передбачає відповідно заборону для осіб, які перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері)
  5. мають захворювання, розлади або стани, перелік яких затверджений МОЗ, які встановлені за результатами медичного огляду, проведеного у порядку, затвердженому Кабміном (п. 8)
  6. були засуджені за:
  • злочини проти основ національної безпеки України,
  • кримінальні правопорушення проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи,
  • проти громадської безпеки,
  • громадського порядку та моральності,
  • у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів,
  • миру, безпеки, людства та міжнародного правопорядку,
  • за злочини, передбачені статтями 164, 166, 167, 169, 181, 187 Кримінального кодексу (порівняно з чинним переліком виключено окрему згадку про злочини за ст. 148 (підміна дитини), 150 (Експлуатація дітей), 150-1 (Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом), 324 (Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів)
  • або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших кримінальних правопорушень.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України усиновлення

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