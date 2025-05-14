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Верховная Рада запретила усыновлять детей лицам с психическими расстройствами

13:48, 14 мая 2025
Парламент внес изменения в Семейный кодекс, расширив перечень лиц, которые не могут усыновить ребенка.
Верховная Рада запретила усыновлять детей лицам с психическими расстройствами
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Верховная Рада внесла изменения в Семейный кодекс Украины относительно определения лиц, которые не могут быть усыновителями. Соответствующий законопроект 10298 парламент 14 мая принял в целом как закон.

Законом внесены изменения в статью 212 Семейного кодекса, согласно которым не могут быть усыновителями лица, которые:

  1. Являются гражданами государства-агрессора и/или государства, в отношении которого Украиной применены секторальные санкции;
  2. Состоят в браке с гражданином государства-агрессора и/или государства, в отношении которого Украиной применены секторальные санкции;
  3. Совершили домашнее насилие, насилие по признаку пола, и к ним было применено административное взыскание за его совершение;
  4. Имеют психические расстройства, в том числе вследствие употребления психоактивных веществ, наличие которых установлено на основаниях, предусмотренных Законом «О психиатрической помощи» и другими законами, в порядке, утвержденном Кабмином (таким образом в новой редакции изложен п. 5, который сейчас предусматривает запрет для лиц, состоящих на учете или на лечении в психоневрологическом или наркологическом диспансере);
  5. Имеют заболевания, расстройства или состояния, перечень которых утвержден Минздравом, установленные по результатам медицинского осмотра, проведенного в порядке, утвержденном Кабмином (п. 8);
  6. Были осуждены за:
    Преступления против основ национальной безопасности Украины,
    • Уголовные правонарушения против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, половой свободы и половой неприкосновенности личности,
    • Против общественной безопасности,
    • Общественного порядка и нравственности,
    • В сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров,
    • Мира, безопасности человечества и международного правопорядка,
    • За преступления, предусмотренные статьями 164, 166, 167, 169, 181, 187 Уголовного кодекса (по сравнению с действующим перечнем исключено отдельное упоминание преступлений по ст. 148 (подмена ребенка), 150 (эксплуатация детей), 150-1 (использование малолетнего ребенка для занятия попрошайничеством), 324 (склонение несовершеннолетних к употреблению одуряющих средств);
    • Или имеют непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за совершение других уголовных правонарушений.

Автор: Наталя Мамченко 

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Верховная Рада Украины усыновление

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