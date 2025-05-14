Бывшего чемпиона мира по велоспорту судили за смерть жены после спора по ремонту кухни

Бывший чемпион мира Рохан Деннис получил приговор за смерть жены.

Фото: RMF24

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Австралийский велогонщик Рохан Деннис, бывший чемпион мира и олимпийский призер, получил приговор по делу за причинение смерти своей жены. Об этом сообщает RMF24.

Суд Южной Австралии признал Денниса виновным в непреднамеренном причинении смерти его жены, Мелиссы Госкинс. Ему назначили наказание в виде одного года, четырех месяцев и двадцати восьми дней лишения свободы с отсрочкой исполнения на два года.

Инцидент произошел 30 декабря 2023 года возле их дома в Мэдинде, на севере Аделаиды, когда Деннис случайно сбил свою жену автомобилем после ссоры с ней по поводу ремонта кухни. Мелисса Хоскинс прыгнула на капот машины мужа, после чего попала под колеса. Женщина была доставлена в больницу, однако ее жизнь спасти не удалось.

Суд признала этот случай «трагической аварией», и хотя Деннис признал свою вину, он не намеревался нанести вред.

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