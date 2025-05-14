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Колишнього чемпіона світу з велоспорту судили за смерть дружини після суперечки щодо ремонту кухні

16:59, 14 травня 2025
Колишній чемпіон світу Рохан Денніс отримав вирок за смерть дружини.
Колишнього чемпіона світу з велоспорту судили за смерть дружини після суперечки щодо ремонту кухні
Фото: RMF24
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Австралійський велогонщик Рохан Денніс, колишній чемпіон світу та олімпійський призер, отримав вирок у справі за спричинення смерті своєї дружини. Про це повідомляє RMF24.

Суд Південної Австралії визнав Денніса винним у ненавмисному спричиненні смерті його дружини, Мелісси Госкінс. Йому призначили покарання у вигляді одного року, чотирьох місяців і двадцяти восьми днів позбавлення волі з відстрочкою виконання на два роки.

Інцидент стався 30 грудня 2023 року біля їхнього дому в Медінді, на півночі Аделаїди, коли Денніс випадково збив свою дружину автомобілем після сварки з нею щодо ремонту кухні. Мелісса Госкінс стрибнула на капот автівки чоловіка, після чого потрапила під колеса. Жінка була доставлена до лікарні, проте її життя врятувати не вдалося.

Суд визнала цей випадок «трагічною аварією», і хоча Денніс визнав свою провину, він не мав наміру завдати шкоди.

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суд Австралія

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