Укрзалізниця змінила електронні квитки на рейси до Польщі – як виглядає новий бланк

Тепер ці електронні квитки виглядають по-новому.

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Укрзалізниця оновила бланк електронного квитка на поїзди до Польщі. З 14 травня вони виглядають по-новому.

Відтепер при покупці електронних квитків на сполучення Україна — Польща пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка. Як зазначається, він більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам.

Раніше електронні квитки на бланках нового зразка були введені у сполученні Україна — Австрія, Угорщина та Словаччина.

Наразі з України до Польщі та в зворотному напрямку курсують такі поїзди:

№89/90 Київ — Перемишль;

№705/706, 715/716 Київ — Перемишль;

№35/36 Одеса — Перемишль;

№ 23/24 Київ — Хелм;

№ 51/52 Київ — Перемишль;

№ 31/32 Запоріжжя — Перемишль;

№ 19/20 Київ — Хелм;

№93/94 Харків — Хелм;

№ 73/74 Харків — Перемишль;

№ 119/120 Київ — Хелм;

№ 767/768 Рава-Руська — Варшава;

№765/766 Рава-Руська — Варшава;

№67/68 Київ — Варшава.

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