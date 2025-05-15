Укрзалізниця змінила електронні квитки на рейси до Польщі – як виглядає новий бланк

Укрзалізниця оновила бланк електронного квитка на поїзди до Польщі. З 14 травня вони виглядають по-новому.
Відтепер при покупці електронних квитків на сполучення Україна — Польща пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка. Як зазначається, він більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам.
Раніше електронні квитки на бланках нового зразка були введені у сполученні Україна — Австрія, Угорщина та Словаччина.
Наразі з України до Польщі та в зворотному напрямку курсують такі поїзди:
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