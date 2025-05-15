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Укрзалізниця змінила електронні квитки на рейси до Польщі – як виглядає новий бланк

11:27, 15 травня 2025
Тепер ці електронні квитки виглядають по-новому.
Укрзалізниця змінила електронні квитки на рейси до Польщі – як виглядає новий бланк
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Укрзалізниця оновила бланк електронного квитка на поїзди до Польщі. З 14 травня вони виглядають по-новому.

Відтепер при покупці електронних квитків на сполучення Україна — Польща пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка. Як зазначається, він більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам.

Раніше електронні квитки на бланках нового зразка були введені у сполученні Україна  — Австрія, Угорщина та Словаччина.

Наразі з України до Польщі та в зворотному напрямку курсують такі поїзди:

  • №89/90 Київ — Перемишль;
  • №705/706, 715/716 Київ — Перемишль;
  • №35/36 Одеса — Перемишль;
  • № 23/24 Київ — Хелм;
  • № 51/52 Київ — Перемишль;
  • № 31/32 Запоріжжя — Перемишль;
  • № 19/20 Київ — Хелм;
  • №93/94 Харків — Хелм;
  • № 73/74 Харків — Перемишль;
  • № 119/120 Київ — Хелм;
  • № 767/768 Рава-Руська — Варшава;
  • №765/766 Рава-Руська — Варшава;
  • №67/68 Київ — Варшава.

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Польща Укрзалізниця

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