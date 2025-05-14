Пенсії в Україні — чи мають право переселенці обирати банк для виплат

Пенсійний фонд уточнив, чи дозволено ВПО обирати банк для нарахування пенсії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області повідомляє, що внутрішньо переміщені особи, які виходять на пенсію у 2025 році, мають право самостійно обирати уповноважений банк для отримання пенсійних виплат.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 11 лютого 2025 року №299, що набула чинності 20 березня 2025 року.

Згідно з документом, ВПО можуть звернутися до будь-якого з банків, включених до офіційного переліку, і визначити найбільш зручну для себе установу для нарахування коштів.

Перелік уповноважених банків представлений далі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.