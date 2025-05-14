Польський суд заборонив перевізникам протестувати на кордоні з Україною

Польський суд заборонив протест на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ».

Фото: Getty Images

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Суд у Любліні ухвалив рішення про заборону акції протесту, яку організовували перевізники на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Україною. Про це повідомляє RMF24.

Раніше, глава Дорогуська заборонив блокувати кордон, а організатори протесту оскаржили це рішення в суді. У понеділок окружний суд ухвалив рішення на користь протестувальників, але вже вівторок Апеляційний суд скасував його. За словами речниці суду Магдалени Кучинської, суд повністю погодився з рішенням мера Дорогуська, який пояснив свою заборону тим, що протест триватиме кілька місяців і може порушити міжнародні зв'язки між Україною та Польщею.

Це рішення є остаточним і не підлягає оскарженню, що означає припинення протесту. Організатор протесту, Рафал Меклер, заявив, що вони чекають офіційного повідомлення та готові підкоритися судовому рішенню.

Мер Дорогуська зазначав, що протест, запланований на чотири місяці, не можна вважати легітимним вираженням громадянської позиції, адже він може перешкоджати транскордонним зв'язкам між Україною і Польщею та країнами ЄС.

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