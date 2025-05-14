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Польский суд запретил перевозчикам протестовать на границе с Украиной

13:31, 14 мая 2025
Польский суд запретил протест на пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск».
Польский суд запретил перевозчикам протестовать на границе с Украиной
Фото: Getty Images
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Суд в Люблине принял решение о запрете акции протеста, которую организовывали перевозчики на пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» на границе с Украиной. Об этом сообщает RMF24.

Ранее, глава Дорогуска запретил блокировать границу, а организаторы протеста обжаловали это решение в суде. В понедельник окружной суд принял решение в пользу протестующих, но уже во вторник Апелляционный суд отменил его. По словам пресс-секретаря суда Магдалены Кучинской, суд полностью согласился с решением мэра Дорогуска, который объяснил свой запрет тем, что протест продлится несколько месяцев и может нарушить международные связи между Украиной и Польшей.

Это решение является окончательным и не подлежит обжалованию, что означает прекращение протеста. Организатор протеста, Рафал Меклер, заявил, что они ждут официального уведомления и готовы подчиниться судебному решению.

Мэр Дорогуска отмечал, что протест, запланированный на четыре месяца, нельзя считать легитимным выражением гражданской позиции, ведь он может препятствовать трансграничным связям между Украиной и Польшей и странами ЕС.

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суд Польша граница

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