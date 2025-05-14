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В Киеве 14-летняя школьница выпала из окна 3-го этажа школы

13:22, 14 мая 2025
Школьница с травмами была госпитализирована в медицинское учреждение.
В Киеве 14-летняя школьница выпала из окна 3-го этажа школы
Фото: iStock
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В среду, 14 мая, 14-летняя школьница выпала из окна третьего этажа школы в Днепровском районе Киева. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

В полиции отметили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства чрезвычайного происшествия с участием несовершеннолетней в учебном заведении.

«Предварительно известно, что 14-летняя школьница выпала из окна третьего этажа. С травмами она была госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские, которые устанавливают все детали инцидента и общаются с администрацией учебного заведения.

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Киев школа

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