В Киеве 14-летняя школьница выпала из окна 3-го этажа школы

Школьница с травмами была госпитализирована в медицинское учреждение.

Фото: iStock

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В среду, 14 мая, 14-летняя школьница выпала из окна третьего этажа школы в Днепровском районе Киева. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

В полиции отметили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства чрезвычайного происшествия с участием несовершеннолетней в учебном заведении.

«Предварительно известно, что 14-летняя школьница выпала из окна третьего этажа. С травмами она была госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские, которые устанавливают все детали инцидента и общаются с администрацией учебного заведения.

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