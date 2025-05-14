У Києві 14-річна школярка випала з вікна 3-го поверху школи

Школярку із травмами її було госпіталізовано до медичного закладу.

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У середу, 14 травня, 14-річна школярка випала з вікна третього поверху школи у Дніпровському районі Києва. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

У поліції зазначили, наразі поліція встановлює обставини надзвичайної події за участі неповнолітньої в освітньому закладі.

«Попередньо відомо, що 14-річна школярка випала з вікна третього поверху. Із травмами її було госпіталізовано до медичного закладу», - заявили у поліції.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські, які встановлюють усі деталі інциденту та спілкуються з адміністрацією учбового закладу.

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