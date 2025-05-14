Забив до смерті — на Донеччині суд призначив чоловіку довічне позбавлення волі за вбивство двох жінок

Версія обвинуваченого про падіння потерпілих не переконала суд.

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Слов’янський міськрайонний суд Донецької області у відкритому засіданні розглянув справу проти неодноразово судимого чоловіка, якого обвинувачували в умисному вбивстві двох людей. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд встановив, що 3 березня 2022 року чоловік прийшов до квартири в Слов’янську, де жили жінка 1967 року народження та її донька 1984 року народження. Під час спільного розпивання алкоголю між ними раптово виникла сварка. У цей момент чоловік вирішив убити обох жінок і наніс одній щонайменше 26, а іншій — не менше 18 ударів руками та ногами по голові й тулубу, спричинивши смертельні травми.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілі померли на місці вчинення злочину. Зловмисник місце вчинення злочину покинув.

В ході судового розгляду він свою провину категорично заперечував, не розкаявся у скоєному та не сприяв розкриттю вчиненого злочину.

Чоловік стверджував, що в день перед вбивством він вживав алкогольні напої із знайомими, коли одна потерпіла прийшла до їх оселі та просила придбати горілку.

З його слів, з потерпілими він бачився періодично, добре не був знайомий. За його версією, після спільного розпивання алкогольних напоїв у потерпілих почався напад епілепсії, внаслідок чого вони падали та бились головою, обличчям.

Обвинувачений стверджував, що жінки на момент смерті вже мали тілесні ушкодження, які він не наносив, натомість викликав швидку для З. коли вона без взуття та верхнього одягу блукала вулицями міста, купляв їй горілку.

Він також повідомив, що у день вбивства вони з приятелем розпивали спиртні напої за місцем проживання потерпілої, в ході чого жінки витягли з його карману 200 грн. Після того, як жінкам стало зле, він нібито викликав екстрену медичну допомогу та пішов на роботу, тілесних ушкоджень потерпілим не завдавав.

Такі покази обвинуваченого відрізняються від його пояснень під час проведення слідчого експерименту від 4 квітня 2022 року.

Незважаючи на позицію обвинуваченого, його вина в скоєнні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджена дослідженими в судовому засіданні доказами.

Свідки, які проживали безпосередньо по сусідству із загиблими, підтвердили, що, починаючи з кінця 2021 року до смерті потерпілих чоловік проживав у квартирі потерпілих. Між обвинуваченим та однією із загиблих були близькі стосунки.

За деякий час до вбивства потерпілих свідки бачили, як обвинувачений чоловік на вулиці бив матір та доньку.

Він сам зазначений факт заперечував, посилаючись на те, що синці у жінки з’явились після того, як вона їздила кудись із невідомими особами не червоній автівці марки «Жигулі», проте, жоден із свідків під час допиту в судовому засіданні це не підтвердив.

Крім цього, на ранок після тієї ночі, коли були вбиті потерпілі, їхні сусіди бачили саме обвинуваченого, коли він підіймався до них у квартиру. Смерть потерпілих настала від виявлених у них тілесних ушкоджень, спричинених незадовго до цього, в той час, коли, за показами самого обвинуваченого, він перебував за місцем мешкання потерпілих.

В момент вчинення інкримінованого злочину за своїм психічним станом чоловік міг усвідомлювати свої дії та керувати ними, що підтверджене висновком судово-психіатричного експерта.

Суд визнав обвинуваченого винним у подвійному вбивстві та призначив йому довічне ув’язнення, вирок ще не набрав законної сили (справа №243/2230/22).

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