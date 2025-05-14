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Microsoft звільняє близько 6 тисяч працівників через перебудову на ШІ

15:48, 14 травня 2025
Microsoft скорочує штат на 3% для підвищення ефективності в розробці ШІ.
Microsoft звільняє близько 6 тисяч працівників через перебудову на ШІ
Фото: Reuters
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Компанія Microsoft оголосила про чергову хвилю звільнень — під скорочення потраплять приблизно 6 тисяч працівників, що становить близько 3% від загальної чисельності персоналу. Про це повідомляє CNN Business із посиланням на джерела в компанії.

Звільнення стосуватимуться усіх рівнів і регіонів, хоча понад половина штату компанії (126 тис. з 228 тис.) працює у США. Основною причиною оптимізації називають перебудову корпоративної структури задля більш ефективної реалізації інвестицій у штучний інтелект (ШІ) та новітні технології.

За інформацією джерел, Microsoft прагне спростити управлінські рівні та зменшити кількість проміжних ланок між керівництвом і виконавцями, що має покращити гнучкість прийняття рішень і прискорити впровадження інновацій.

Це скорочення — частина ширшої тенденції в ІТ-секторі, де компанії фокусуються на розвитку ШІ та перерозподіляють ресурси відповідно до нових пріоритетів. Раніше аналогічні дії вжили такі техногіганти як Google, Meta та Amazon, які також звільнили тисячі працівників.

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Microsoft ШІ

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