У 2024 році в Україні смертність практично втричі перевищила народжуваність

Оприлюднили показники народжуваності та смертності в Україні.

Фото: ukrreporter.com.ua

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У 2024 році в Україні померли 495,1 тисяч людей, тоді як народилося лише 176,1 тисяч. Про це повідомляє «Слово і діло».

Зазначається, що починаючи з 2014 року рівень народжуваності в Україні, не враховуючи окуповані РФ території, стабільно знижується. Так, у 2014 році народилося 465,9 тисяч дітей, у 2020 році – лише 299,1 тисяч, у 2021 році – 273,8 тисяч.

За час повномасштабної війни дані про народжуваність не враховують Крим і чотири області: 2022 рік – 206 тисяч дітей, 2023 рік – 187,4 тисяч, 2024 рік – 176,7 тисяч.

Видання також назвало показники смертності в Україні.

Починаючи з 2010 року, рівень смертності почав знижуватися. Наприклад, протягом 2017 року померли 574,1 тисяч людей, у 2018 році – 587,7 тисяч, у 2019 році – 581,1 тисяча.

Досить різке підвищення рівня смертності відбулося у 2020-2021 роках під час пандемії коронавірусу: померли 616,8 тисяч та 714,3 тисяч людей відповідно.

У 2022 році померли 541,7 тисяч українців, у 2023 році – 496,2 тисяч, у 2024 році – 495,1 тисяч. Ці цифри не включають дані з окупованих територій.

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