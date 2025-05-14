Кандидат у президенти Польщі заявив, що Україна має бути буферною зоною між РФ та Заходом

Кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський сказав, що Україна має відігравати роль буфера між Заходом і Росією.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський висловив думку, що Україна повинна бути буферною зоною між Росією та Заходом. Цю тезу він озвучив під час теледебатів, обговорюючи загрози, які виходять від Москви, пише PAP.

Він наголосив, що інтереси Євросоюзу та Сполучених Штатів повністю збігаються — Росії не можна дозволити перемогти у цій війні, і всі ми прагнемо миру.

"З часу, коли я працював в ЄС, в Європарламенті, я чітко заявляв, що РФ є загрозою, а Україна повинна бути буферною зоною", – заявив Тшасковський.

Окрім того, він розкритикував свого основного опонента Кароля Навроцького за його зустріч з президентом Дональдом Трампом.

"Цей мир має бути на справедливих умовах, і це потрібно пояснити президенту Трампу, а не фотографуватися з ним", – підкреслив Тшасковський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.