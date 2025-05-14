Кандидат в президенты Польши заявил, что Украина должна быть буферной зоной между РФ и Западом

Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский сказал, что Украина должна играть роль буфера между Западом и Россией.

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Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский выразил мнение, что Украина должна быть буферной зоной между Россией и Западом. Этот тезис он озвучил во время теледебатов, обсуждая исходящие от Москвы угрозы, пишет PAP.

Он подчеркнул, что интересы Евросоюза и Соединенных Штатов полностью совпадают — России нельзя позволить победить в этой войне, и все мы стремимся к миру.

"Со времени, когда я работал в ЕС, в Европарламенте, я четко заявлял, что РФ является угрозой, а Украина должна быть буферной зоной", – заявил Тшасковский.

Кроме того, он подверг критике своего основного оппонента Кароля Навроцкого за его встречу с президентом Дональдом Трампом.

"Этот мир должен быть на справедливых условиях, и это нужно объяснить президенту Трампу, а не фотографироваться с ним", – подчеркнул Тшасковский.

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