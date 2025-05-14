Укроборонпром ищет специалистов среди украинцев в Польше

Укроборонпром запускает программу «Возвращение украинцев» – приглашает специалистов из-за рубежа на работу в Украину.

Фото: Укроборонпром

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Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» (Укроборонпром) инициировало программу «Возвращение украинцев», целью которой является привлечение к работе на предприятиях оборонного сектора украинцев, находящихся за рубежом. Первым этапом программы стало открытие ее в Польше.

В компании отмечают, что полномасштабная война заставила многих украинцев искать лучшей жизни за рубежом, однако не всем удалось реализоваться. В то же время значительная часть специалистов имеет знания и опыт, которые могут быть полезными в оборонной отрасли Украины.

«Мы провели большую подготовительную работу в Обществе и на наших предприятиях, а также поддерживаем связь с лидерами общин украинцев в Польше, общественными и волонтерскими организациями, Министерством национального единства Украины и Посольством Украины в Польше. Наша задача - предоставить достойные условия для возвращения земляков, показать, что их профессиональные качества нужны нашей оборонке», - отметил директор Департамента по управлению персоналом Укроборонпрома Андрей Верещака. По его словам, предприятия Общества прошли подготовку к приему новых кадров, налажен контакт с украинскими общинами в Польше, волонтерами, общественными организациями и дипломатическими структурами Украины.

Сейчас встречи и собеседования с потенциальными работниками проводят в представительстве Укроборонпрома в Польше, однако вскоре появится возможность пройти собеседование онлайн. Программа гарантирует легальное трудоустройство, социальную защиту и перспективы профессионального развития.

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