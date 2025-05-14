Парламент поддержал ограничение судебного сбора суммой в 30280 грн при обращении граждан в Верховный Суд

Верховная Рада 14 мая приняла за основу законопроект 13192 относительно совершенствования порядка распределения судебных расходов и судебного сбора. Законопроектом предлагаются изменения в Кодекс административного судопроизводства, Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, а также Закон «О судебном сборе».
В частности, в Гражданском процессуальном кодексе авторы предлагают установить, что суд, учитывая имущественное состояние лица, освобождает от уплаты судебного сбора, если размер судебного сбора превышает 5% размера дохода такого лица за предыдущий календарный год. При определении имущественного состояния лица суд может учесть информацию о размере доходов за предыдущий календарный год, нахождение на содержании нетрудоспособных членов семьи, наличие в собственности недвижимого или движимого имущества, а также другие обстоятельства.
Кроме того, предусматривается определение такого размера судебного сбора за подачу кассационной и апелляционной жалобы физическим лицом, который соответствует принципу соразмерности, учитывая его имущественное и финансовое состояние, и не ограничивает доступ к суду.
А именно, предлагается установить предельные размеры судебного сбора для физических лиц:
• за подачу апелляционной жалобы – не более 7 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть не более 21 196 грн. А в делах социального характера (защита трудовых, семейных, жилищных прав и т.д.) – не более 3 прожиточных минимумов. То есть не более 9 084 грн.
• за подачу кассационной жалобы в Верховный Суд соответствующие пределы составят 10 прожиточных минимумов (30 280 грн). И, соответственно, 5 прожиточных минимумов в социальных, трудовых, жилищных, семейных делах, возмещении вреда здоровью. То есть не более 15 140 грн при обращении в Верховный Суд в социальных делах.
То есть предлагается, чтобы граждане за подачу жалобы в Верховный Суд платили не более 30 280 грн.
Для юридических лиц ситуация не изменится.
Кроме того, законопроектом уточнены основания для освобождения, уменьшения, отсрочки или рассрочки уплаты судебного сбора с учетом индивидуальных обстоятельств каждого дела.
Законопроект также вводит норму, согласно которой в случае, если дополнительным судебным решением решается только вопрос о судебных расходах, такое решение может приниматься в письменном производстве без уведомления участников дела, если суд не считает необходимым назначение соответствующего судебного заседания.
Автор: Наталя Мамченко
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