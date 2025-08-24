Практика судов
  1. В Украине

В День Независимости Украины состоялся обмен пленными с РФ, фото

16:47, 24 августа 2025
В Украину вернулись военные и гражданские, среди которых журналисты Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш, а также бывший мэр Херсона Владимир Николаенко.
В День Независимости Украины состоялся обмен пленными с РФ, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

24 августа Украина и Россия провели очередной этап обмена военнопленными. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

Домой возвращаются воины Вооружённых Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них находились в плену ещё с 2022 года.

Также вернулся журналист Дмитрий Хилюк, который был похищен в Киевской области в марте 2022-го. Ещё одна журналистка, которая вернулась, — Марк Калиуш.

Всего вернулось 8 гражданских, один из них — бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко.

«Сегодня наши люди возвращаются домой. Воины Вооружённых Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену ещё с 2022 года.

Возвращаем домой журналиста Дмитрия Хилюка, который был похищен в Киевской области в марте 2022-го. Наконец он дома, в Украине.

Обмены продолжаются. И возможно это благодаря нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины. Нашей команде, которая работает каждый день. Партнёрам, которые помогают. Спасибо ОАЭ за помощь. Спасибо всем, кто своей работой даёт возможность нашим людям возвращаться», — отметил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пленные плен обмен пленными

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Данные о предприятиях из перечня Defence City в публичных реестрах будут закрыты – принят закон

Верховная Рада приняла закон, который ограничивает доступ к данным в публичных реестрах относительно предприятий, которые Минобороны внесет в перечень Defence City.

Верховный Суд высказался относительно надлежащего ответчика в земельных спорах с Киевсоветом

Верховный Суд: разработка технической документации по землеустройству относительно раздела (объединения) земельных участков коммунальной собственности осуществляется по резолюции городского головы, а не решением Киевского городского совета.

Кабмин принял решение о создании Национального бюро по расследованию аварийных событий на транспорте

Средства, необходимые для функционирования новообразованного Национального бюро, будут выделены за счет ликвидации экспертного учреждения по расследованию авиационных происшествий и сокращения предельной численности Укртрансбезопасности.

Обязан ли суд установить наличие в действиях обвиняемого состава преступления, освобождая его от уголовной ответственности по истечении сроков давности — позиция Верховного Суда

Прокурор и представитель потерпевших утверждали, что местный суд, закрывая производство в связи с истечением сроков давности, должен был констатировать факт совершения обвиняемым инкриминируемых ему преступлений.

Спецпенсии заменят на профессиональные пенсии — что запланировал Кабмин в программе действий правительства

Также Кабмин планирует до 30 сентября подать законопроекты по выплате сумм пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке, начисленных во исполнение судебных решений.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду