На Донбассе есть очень положительные результаты – Владимир Зеленский анонсировал «хорошие сюрпризы» для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успехах украинских военных на Донбассе. Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве.

По словам Главы государства, подробную информацию об операциях и результатах на востоке Украины в ближайшее время обнародует Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«И сейчас, в этот День Независимости, я отдельно хотел бы ещё поблагодарить наших воинов. У них есть очень хорошие результаты в дальнобойных ударах, все это видят. И сегодня у нас есть, я считаю, очень-очень позитивные результаты на Донбассе. Хорошие сюрпризы для российских, я думаю, что Главком сообщит позже все детали», — заявил Президент.

