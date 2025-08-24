На Донбасі є дуже позитивні результати — Володимир Зеленський анонсував «хороші сюрпризи» для росіян

Деталі найближчим часом оприлюднить Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про успіхи українських військових на Донбасі. Про це він розповів під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні у Києві.

За словами Глави держави, детальну інформацію щодо операцій та результатів на сході України найближчим часом оприлюднить Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«І зараз, в цей День Незалежності, я окремо хотів би ще подякувати нашим воїнам. У них є дуже хороші результати в далекобійних ударах, всі це бачать. І сьогодні у нас є, я вважаю, дуже-дуже позитивні результати на Донбасі. Хороші сюрпризи для росіян, я думаю, що Головком повідомить пізніше всі деталі», — заявив Президент.

