На Донбасі є дуже позитивні результати — Володимир Зеленський анонсував «хороші сюрпризи» для росіян

16:06, 24 серпня 2025
Деталі найближчим часом оприлюднить Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про успіхи українських військових на Донбасі. Про це він розповів під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні у Києві.

За словами Глави держави, детальну інформацію щодо операцій та результатів на сході України найближчим часом оприлюднить Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«І зараз, в цей День Незалежності, я окремо хотів би ще подякувати нашим воїнам. У них є дуже хороші результати в далекобійних ударах, всі це бачать. І сьогодні у нас є, я вважаю, дуже-дуже позитивні результати на Донбасі. Хороші сюрпризи для росіян, я думаю, що Головком повідомить пізніше всі деталі», — заявив Президент.

ЗСУ Донбас війна Володимир Зеленський

